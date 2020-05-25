Büyükşehir ilaçlama takviyesi yaptı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ekipleri, bayramda da vektörel mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir ilaçlama takviyesi yaptı
25.05.2020 16:50 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:53
Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ekipleri, bayramda da vektörel mücadele çalışmalarına devam ediyor. Etkin mücadelesini arttıran Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde ilaçlama araçlarına da takviye yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı 2 bin 300 personel, 118 vektörel mücadele aracı ve 66 temizlik aracıyla Antalyalıların rahat bir bayram geçirmesi için hizmet veriyor. Çevre sağlığı ekipleri, Antalya'nın merkez ve tüm ilçelerinde vektörel mücadele çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, sivrisinek, karasinek, hamamböceği gibi halk sağlığı açısından önemli zararlılara karşı çalışma başlattı. İlaçlama ekipleri sokak ve caddeler olmak üzere ilçelerde köşe bucak ilaçlama gerçekleştiriyor. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede kullanılan ilaçlama araçlarına da takviye yaptı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güncel, Haber

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