Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Büyükşehir ilaçlanmadık nokta bırakmadı - Haberler

Büyükşehir ilaçlanmadık nokta bırakmadı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, koronovirüs salgını sebebiyle şehir merkezi ve ilçelerde bugüne kadar 900 ton dezenfektan kullandı.

23.03.2020 12:55 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:56
Büyükşehir ilaçlanmadık nokta bırakmadı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, koronovirüs salgını sebebiyle şehir merkezi ve ilçelerde bugüne kadar 900 ton dezenfektan kullandı. Bir yandan dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ederken, diğer yandan da belediye ekipleri sokağa çıkamayan vatandaşların gıda ve tıbbi ihtiyaçlarını karşılıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele etmek için dört koldan çalışıyor. Vatandaşların sağlığını korumak maksadıyla 7 gün 24 saat sahada çalışan belediye ekipleri, kamu kullanımına açık olan, otobüs terminalleri, toplu taşıma merkezi, otobüsler, duraklar, parklar, çocuk oyun grupları, açık alan spor aletlerini düzenli olarak dezenfekte etmeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlara "Sokağa çıkma yasağı" genelgesi doğrultusunda Balıkesir Valiliğince oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu"na da destek veren Büyükşehir Belediyesi'nin 444 40 10 numaralı çağrı merkezine süreçle ilgili bilgi almak adına günde ortalama 1100 çağrı düşüyor. Bu çağrılara ek olarak günde ortalama 150 kişinin gıda ve tıbbi ihtiyaçları karşılanıyor.

Başkanlardan #Evdekal kampanyasına destek

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ilçe belediye başkanları da sosyal medya hesaplarında süreçle ilgili vatandaşlara evde kalmaları konusunda uyarılarda bulunarak #EvdeKal kampanyasına destek verdi. Büyükşehir Belediyesi koordinesinde ilçe belediyeleri ile birlikte şehir genelinde dezenfektan çalışmaları devam ediyor. - BALIKESİR
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler : Balıkesir, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Uzman isim ’Koronavirüs 3 yolla bitebilir’ deyip maddeleri sıraladı Haberler
Uzman isim "Koronavirüs 3 yolla bitebilir" deyip maddeleri sıraladı
13 maddelik koronavirüs paketi! ’Salgın süresince çift maaş alsınlar’ Haberler
13 maddelik koronavirüs paketi! "Salgın süresince çift maaş alsınlar"
Çalışma saatleri kısalan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu Haberler
Çalışma saatleri kısalan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu
Kovid-19 sebebiyle adliyelerde yeni dönem! Nöbet sistemine geçiliyor Haberler
Kovid-19 sebebiyle adliyelerde yeni dönem! Nöbet sistemine geçiliyor
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır Haberler
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır
’Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz’ Haberler
"Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz"
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti Haberler
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti
Yurt dışından gelen kaç vatandaş hangi ilde karantinada? Bakan açıkladı Haberler
Yurt dışından gelen kaç vatandaş hangi ilde karantinada? Bakan açıkladı

Son Dakika Güncel Haberleri

flash - Haber Polis, sokağa çıkan 65 yaş üstü için nöbette - Haber Manavgatlı Zavadanak Bekir'den 65 yaş üzeri yaşlılara çağrı: "Ebeler, dedeler sokağa çıkmayın" - Haber HDP'li 5 belediye başkanına terörden gözaltı- ARŞİV - Haber ADÜ Öğretim Elemanı Erdan'ın kitabı yayınlandı - Haber Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin - Ekonomi Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi - Haber Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı - Haber Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak - Haber Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı - Haber Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber
Loading