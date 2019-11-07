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Büyükşehir ilçelerin ulaşımla ilgili sorunlarını yerinde tespit ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, hizmetlerin daha kolay ve kısa sürede çözülmesi amacıyla yerinde tespit inceleme ve toplantılarla vatandaşa hizmet götürüyor.

07.11.2019 12:16 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:22 Büyükşehir ilçelerin ulaşımla ilgili sorunlarını yerinde tespit ediyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi, hizmetlerin daha kolay ve kısa sürede çözülmesi amacıyla yerinde tespit inceleme ve toplantılarla vatandaşa hizmet götürüyor. Bu kapsamda UKOME alt komisyonu Alanya'da ulaşım konularının ele alındığı bir toplantı gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla sorunların tespiti, planlanması ve çözümü için yerinde çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda Alanya'nın ulaşım konularının ele alındığı bir toplantı yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu taşıma hat ve güzergah alt komisyonu Alanya Kestel hizmet binasında toplandı. İlk kez düzenlenen gerçekleşen toplantıya, UKOME yetkilileri, Alanya Belediyesi, Emniyet ve Jandarma Trafik ekipleri, Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak ve ilgili güzergahların otobüs kooperatif başkanları katıldı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin Kestel'de bulunan kampüsüne öğrencilerin daha rahat gidip gelebilmeleri için alınacak tedbirler ve seferler alt komisyonda enine boyuna tartışıldı. Ayrıca Mahmutlar ve Kargıcak halk otobüslerinin Alanya merkezdeki sisteme dahil edilmesi yönünde başlatılan çalışma komisyonda ayrıntılarıyla konuşuldu. Alt komisyon ikinci toplantısını 11 Kasım'da yine Alanya'da gerçekleştirecek. Komisyonda hazırlanan

raporlar daha sonra UKOME Genel Kurulu'na sunulacak. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Alanya, Güncel

Kaynak: İHA

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