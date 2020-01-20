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Büyükşehir İle Gediz Elektrik Arasında İndirim Protokolü

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Gediz Elektrik yöneticileriyle indirim protokolü imzaladı.

20.01.2020 15:39 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:39Büyükşehir İle Gediz Elektrik Arasında İndirim Protokolü

İmzalanan protokolle Büyükşehir Belediyesi, genel aydınlatma haricinde kalan park aydınlatmalarında Elektrik Perakende Satış AŞ'den 1 yıl boyunca sabit birim bedel üzerinden hizmet alacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Gediz Elektrik Manisa Bölge Perakende Bölge Müdürü Mustafa Alaybeyoğlu ve Tahakkuk İşlemleri Uzman Yardımcısı Tolga Taşkaldıran'ı makamında konuk etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Mehmet Kara da ziyarette yer aldı. Yapılan ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş. ile 1 yıllık ikili anlaşma imzalandı. İmzalanan protokolle Manisa Büyükşehir Belediyesi, genel aydınlatma haricinde kalan park aydınlatmalarında 1 yıl boyunca Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ'den sabit birim bedel üzerinden hizmet alacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Gediz Elektrik Manisa Bölge Perakende Bölge Müdürü Mustafa Alaybeyoğlu, imzalanan protokolün iki kurum için de hayırlı olmasını diledi.


Cengiz Ergün, Manisa, Gediz, Güncel

Kaynak: Bültenler

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