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Büyükşehir ile GEKA arasında destek sözleşmesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) arasında Teknik Destek programı kapsamında Büyükşehir Belediyesi personeline "Autocad Eğitimi" düzenlenmesi konusunda sözleşme imzalandı.

18.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:22Büyükşehir ile GEKA arasında destek sözleşmesi
Büyükşehir Belediyesi ile Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) arasında Teknik Destek programı kapsamında Büyükşehir Belediyesi personeline "Autocad Eğitimi" düzenlenmesi konusunda sözleşme imzalandı.

Güney Ege Bölge Planı vizyonu çerçevesinde kurumsal ve yerel kapasiteyi geliştirme odaklı faaliyetlere destek sağlamak amacıyla GEKA tarafından başlatılan 2019 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Kasım- döneminde yapılan başvurular kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin projesi hibe almaya hak kazandı. Başarılı bulunan proje kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 22 personele yönelik "Autocad Eğitimi" Güney Ege Kalkınma Ajansı hibe desteği ile düzenlenecek. - MUĞLA

Güney Ege, Aralık, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

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