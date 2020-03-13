Büyükşehir ile güvenli yolculuk
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin virüs ve mikroplara karşı düzenli olarak yürüttüğü temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları, Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de sürdürüldü.
13.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:02
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin virüs ve mikroplara karşı düzenli olarak yürüttüğü temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları, Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de sürdürüldü.
Yaşanan virüs salgını sonrasında üniversitelerin de tatil edilmesiyle birlikte şehir terminalinde yaşanan yoğunluk öncesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla Şehirlerarası Otobüs Terminali de dezenfekte edildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından her gün binlerce yolcunun seyahat ettiği Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde tüm yazıhaneler, oturma alanları, tuvaletler ve dükkanlar en ince ayrıntısına dezenfekte edildi. Yaşanan virüs salgınında vatandaşların etkilenmemesi için salgın geçene kadar kamuya açık bütün mekanlarda dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız olarak gerçekleştirilecek.
Büyükşehir Belediyesi'nce alınan ve kararlıkla sürdürülecek bütün önlemlerin yanı sıra vatandaşların da kişisel temizlik ve korunma önlemlerine uyması sağlık açısından önem taşıyor, bütün vatandaşların da bu konuda azami gayret göstermesi gerekiyor. - KAYSERİ
Yaşanan virüs salgını sonrasında üniversitelerin de tatil edilmesiyle birlikte şehir terminalinde yaşanan yoğunluk öncesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla Şehirlerarası Otobüs Terminali de dezenfekte edildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından her gün binlerce yolcunun seyahat ettiği Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde tüm yazıhaneler, oturma alanları, tuvaletler ve dükkanlar en ince ayrıntısına dezenfekte edildi. Yaşanan virüs salgınında vatandaşların etkilenmemesi için salgın geçene kadar kamuya açık bütün mekanlarda dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız olarak gerçekleştirilecek.
Büyükşehir Belediyesi'nce alınan ve kararlıkla sürdürülecek bütün önlemlerin yanı sıra vatandaşların da kişisel temizlik ve korunma önlemlerine uyması sağlık açısından önem taşıyor, bütün vatandaşların da bu konuda azami gayret göstermesi gerekiyor. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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