Büyükşehir'in Akhisar birimlerine ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesinin Akhisar 'daki birimlerini ziyaret ederek hem personel ile bir araya geldi, hem de yapılan yatırımları ve çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Ali Öztozlu'ya ziyaret ve incelemelerinde İtfaiye Dairesi Başkanı Ergün Aksoy ile Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay eşlik etti.

İlk Ziyaret Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğüne

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Akhisar ziyaretini ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nde Tahsin Arslan 'a yaptı. Öztozlu, ziyaretinde Tahsin Arslan'a hayırlı olsun dileklerini iletirken, Akhisar'da yapılan hizmetler hakkında bilgi aldı, yapılması gerekenler ile görüş alışverişinde bulundu.

İtfaiye Amirliği'nde Personelle Buluştu

Akhisar ziyaretine devam eden Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar İtfaiye Amirliği'ni ziyareti ile devam etti. Öztozlu, kendisine eşlik eden İtfaiye Dairesi Başkanı Ergün Aksoy ile birlikte yaptığı ziyaretinde personel ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. İtfaiye Amirliği'nde incelemelerde bulunan Öztozlu, ziyaretinde personelle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Akhisar Şantiyesinde İncelemelerde Bulundu

Öztozlu, Akhisar ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediyesinin Akhisar'da bulunan şantiyesinde de incelemelerde bulundu. Buradaki ziyaretinde Ali Öztozlu'ya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ve şantiye sorumluları eşlik etti. Genel Sekreter Yardımcısı Öztozlu'ya, şantiye sahasında yaptığı incelemelerde Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay makine, ekipman ve araç parkuru hakkında bilgilendirmelerde bulundu, yapılan hizmetler hakkında bilgi verdi.