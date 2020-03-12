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Büyükşehir'in akıllı ulaşım projesi Türkiye'ye örnek olacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşlara ulaşım kapsamında ideal bir hizmet sağlamak amacıyla hayata geçirdiği "Bluetooth Teknolojisi'nin Kullanımı ile Mahalle Bazlı Başlangıç/Varış Analizlerinin Yapılması" projesi, Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneğince düzenlenen 2020 yılı "Ulaşımda...

12.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:12
Büyükşehir'in akıllı ulaşım projesi Türkiye'ye örnek olacak
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşlara ulaşım kapsamında ideal bir hizmet sağlamak amacıyla hayata geçirdiği "Bluetooth Teknolojisi'nin Kullanımı ile Mahalle Bazlı Başlangıç/Varış Analizlerinin Yapılması" projesi, Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneğince düzenlenen 2020 yılı "Ulaşımda Aklın Yolu Belediyecilik Ödülü"yle taçlandırıldı.

Gelişen teknolojilere ayak uydurmak ve vatandaşa "Akıllı Şehir" çatısı altında daha iyi hizmet sunmak için gerçekleştirdiği çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Büyükşehir Belediyesi, ortaya koyduğu "Bluetooth Teknolojisi'nin Kullanımı ile Mahalle Bazlı Başlangıç/Varış Analizlerinin Yapılması" projesiyle Türkiye'de bir ilke imza atarak ödül aldı.

Projenin şehir ölçeğinde seyahat sürelerinin belirlenmesi ve sürücülere değişken mesaj işaretleri aracılığıyla bilgi sağlaması hem kentteki hareketliliğin anlaşılarak ulaşım planlarında daha etkin ve verimli kullanımına olanak tanıyacak hem de trafikte yaşanan zaman kaybının önüne geçilecek.

Metropol şehirlerin yoğun göç alması ve buna bağlı olarak trafikte meydana gelen kargaşa en büyük sıkıntı arasında yer alıyor. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığınca vücut bulan akıllı ulaşım projesi, Türkiye'de bir ilk olmasından dolayı yerel belediyelere yeni bir bakış açısı kazandıracak. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler : Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güncel

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