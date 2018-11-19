Büyükşehir'in Altın Kızından Koleksiyona Bir Madalya Daha

Katıldığı her uluslararası şampiyonada göğsümüzü kabartmayı başaran ve gururumuz olan Manisa Büyükşehir Beediyespor'un altın kızı Ayşe Begüm Onbaşı, yurtiçinde de başarılarına mola vermeden devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, senenin 15-17 yaş kategorisinde son yarışması olan Federasyon Kupası'nda tek bayanlarda 1'inci olarak müthiş bir final yaptı ve başarılarına bir yenisini daha ekledi.