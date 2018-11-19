19 Kasım 2018, 15:53
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Büyükşehir'in Altın Kızından Koleksiyona Bir Madalya Daha

Büyükşehir

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un altın kızı Ayşe Begüm Onbaşı, Antalya'da düzenlenen Federasyon Kupası'nda 15-17 yaş tek bayanlar kategorisinde birinci olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Katıldığı her uluslararası şampiyonada göğsümüzü kabartmayı başaran ve gururumuz olan Manisa Büyükşehir Beediyespor'un altın kızı Ayşe Begüm Onbaşı, yurtiçinde de başarılarına mola vermeden devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, senenin 15-17 yaş kategorisinde son yarışması olan Federasyon Kupası'nda tek bayanlarda 1'inci olarak müthiş bir final yaptı ve başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Büyükşehir Belediyespor,Ayşe Begüm,Manisa
19 Kasım 2018 Pazartesi 15:53