Büyükşehir'in Aralık Ayı Kültür Sanat Etkinlikleri Sürüyor

Kayseri
Büyükşehir Belediyesi'nin Aralık
ayında çocuklarla buluşturacağı beş farklı tiyatrodan ilki Şehir Tiyatrosu
'nda sahnelendi. Oyunda sevilen iki kahraman Arda ile Ceren çocuklarla buluştu.
Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde TRT Çocuk kanalının sevimli kahramanları Arda ile Ceren Kayseri'ye geldi. Şehir Tiyatrosu'nda sahnelenen Arda ile Ceren müzikali büyük ilgi gördü.
Çocukların sevgilisi olan Arda ile Ceren sahneye sevimli arkadaşları kedi, köpek ve kaplumbağa ile birlikte çıktı. Üç seans halinde sahnelenen oyunda çocuklar, aileleriyle birlikte keyifli dakikalar geçirdiler. - KAYSERİ
Şehir Tiyatrosu,Kayseri,Aralık
16 Aralık 2018 Pazar 11:43