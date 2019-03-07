Büyükşehir'in Atıcıları 12'en Vurdu

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un sporcularından Sabiha Melis Ordu, Yıldız Bayanlarda 1'inci olurken, Osman Ordu ise Genç Erkeklerde 3'üncü oldu.

Mücadele verdiği spor branşlarında birçok önemli başarıya imza atan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da bir başarıda atıcılık branşından geldi. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Skeet Federasyon Kupası'nda heyecan Konya'da yaşanırken, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un sporcuları da elde ettikleri başarılarla göz doldurdular. Konya'da yapılan Skeet Federasyon Kupası'nda, Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan Sabiha Melis Ordu, Yıldız Bayanlarda birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı. Osman Ordu ise Genç Erkekler kategorisinde üçüncülük kürsüsünde yer aldı.

Kaynak: Bültenler