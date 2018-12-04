Büyükşehir'in Atletizm Takım Türkiye İkincisi Oldu

Bölgesel Kros Ligi'nde sezon Gaziantep'te yapılan final etabıyla birlikte tamamlandı. Son yarışmaya erkekler ve kızlarda toplam 170 atlet katıldı.

Sonbahar sezonunda Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 15 bölge projesi kapsamında çeşitli illerde seçmeleri yapılan Bölgesel Kros Ligi yarışmalarının finali Gaziantep'te gerçekleştirildi. Yarışmalarda 170 atlet boy gösterirken, erkekler ve kızlarda sezonun birincileri de belirlendi.

U18 Erkekler kategorisinde yarışan Bilal Bayramoğlu, Erkan Ateşoğlu, Erkan Kaplan ve Feyzi Erdem Kaçar'dan oluşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Atletizm Takımı sporcuları takım halinde ikincilik elde etti.

9 takım puanı ile Ankara Ankaspor Gelişim Kulübü'nün birinci olduğu yarışmalarda; Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı 35 takım puanla ikinci, Ağrı Gençlik Spor Kulubü ise 36 puanla üçüncülüğü elde etti.