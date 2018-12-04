Büyükşehir'in Atletizm Takımı Türkiye İkincisi Oldu

Türkiye Atletizm
Federasyonu'nun U18 Kulüpler Bölgesel Kros Ligi Final Yarışmaları'ndan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor
Atletizm Takımı Türkiye ikinciliğini elde etti.
Bölgesel Kros Ligi'nde sezon Gaziantep'te yapılan final etabıyla birlikte tamamlandı. Son yarışmaya erkekler ve kızlarda toplam 170 atlet katıldı. Sonbahar sezonunda Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 15 bölge projesi kapsamında çeşitli illerde seçmeleri yapılan Bölgesel Kros Ligi yarışmalarının finali Gaziantep'te gerçekleştirildi. Yarışmalarda 170 atlet boy gösterirken, erkekler ve kızlarda sezonun birincileri de belirlendi.
U18 Erkekler kategorisinde yarışan Bilal Bayramoğlu, Erkan Ateşoğlu, Erkan Kaplan
ve Feyzi Erdem Kaçar'dan oluşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Atletizm Takımı sporcuları takım halinde ikincilik elde etti.
39 takım puanıyla Ankara
Ankaspor Gelişim Kulübü'nün birinci olduğu yarışmalarda, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor
Atletizm Takımı 35 takım puanıyla ikinci, Ağrı
Gençlik Spor Kulübü ise 36 puanla üçüncülüğü elde etti. - GAZİANTEP
Gaziantep,Türkiye,Atletizm
04 Aralık 2018 Salı 17:18