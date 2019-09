Büyükşehir'in Bahçıvanlık Kursu'na yoğun ilgi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği "Bahçıvanlık Kursları"na Başkentliler yoğun ilgi gösteriyor.Kayıt başvurularının başlamasının ardından Bahçıvanlık Kursu'na kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine son başvuru tarihi 20 Eylül Cuma gününe kadar uzatıldı.Ücretsiz kursÇevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından her yıl ücretsiz olarak verilen Bahçıvanlık Kursu'na her yaş ve meslek grubundan Başkentliler yoğun katılım sağlıyor.Bahçıvanlık Kursları'nın 30 Eylül-11 Ekim 2019 tarihlerini kapsayan1'inci dönemine ait kontenjanları tamamen dolarken, 14 Ekim-25 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenecek 2 'inci dönem için kayıt başvuruları devam ediyor.Yoğun ilgi nedeniyle elektronik başvuru da alınıyorŞehir dışında olanlar ve henüz başvuru yaptıramayanlar için elektronik ortamda (online) başvuru sistemini de devreye sokan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi internet adresi (https://forms.ankara.bel.tr/bahcivanlik-kursu) üzerinden ön kayıt yaptırma imkanı sunuyor.Online başvuru formunu doldurarak ön kayıt yaptıranların 20 Eylül Cuma gününe kadar nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2 adet vesikalık fotoğrafla birlikte, Söğütözü Mahallesi 2185. Cadde No: 6/1 Çankaya adresinde bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bizzat müracaat ederek kayıt yaptırmaları gerekiyor.Kurs sonunda sertifikaKurslar bitki dikimi, üretimi, budama ve sulama teknikleri, meyve ve sebze yetiştiriciliği, bahçe çiçekleri, salon bitkilerinin üretimi ve bakımı gibi konularda alanında uzman personeller tarafından hem teorik hem de uygulamalı olarak veriliyor.Eğitimleri başarıyla tamamlayan ve bir kamu kurumunda bahçe işlerinde çalışan, hobi olarak kursa gelen ya da emekli tüm Başkentlilere, "Bahçıvanlık Kursu Katılım Sertifikası" da veriliyor. - ANKARA