Büyükşehir'in Dev Adamları Artvin Deplasmanında Galibiyet Peşinde

Ligin en çok sayı üreten üçüncü takımı olan rakibini mağlup etmek için Artvin'e giden ve kampa girerek maç saatini beklemeye başlayan Büyükşehir'in dev adamları zorlu maçı kazanıp hedefe ulaşma yolunda önemli bir engeli fire vermeden geçmek istiyor. Yarın akşam deplasmanda karşılaşacakları kritik maç öncesinde açıklamalarda bulunan baş antrenör Ceyhun Cabadak, " Geçtiğimiz hafta mutlaka kazanmamız gereken bir maçı kazandık. Bizim için yine çok önemli olan bir maça çıkacağız. İşimiz kolay değil.Umarım istediğimiz sonucu elde edebiliriz" dedi.

CABADAK, " GEÇTİĞİMİZ HAFTA MUTLAKA KAZANMAMIZ GEREKEN BİR MAÇI KAZANDIK"

Yarın akşam saat 17.00'de Artvin Çoruh Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak olan kritik maç öncesinde açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı Baş Antrenörü Ceyhun Cabadak, " Öncelikle geçtiğimiz hafta sahamızda kayıpsız geçmemiz gereken maçı kazandık. Final Spor maçında özellikle ilk devre maçın başında 6-7 tane çok kolay atış kaçırdık. O bizim biraz ritmimizi düşürdü, müdafaada kolay sayılar yememize neden oldu. Açık sahada, açık alanda kolay pozisyonlar verdik rakibe. Onlarda iyi cezalandırdılar. Ama maçın ikinci devresinde biraz daha sertleştik. Müdafaada biraz daha sert oynayınca oradan hücuma da enerji getirdik ve son çeyrekte üstünlüğü ele geçirdik. Sahamızda kayıpsız geçmemiz gereken bir maçtı açıkçası" diye konuştu.

" BİZİM İÇİN YİNE ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇ"

Yarın akşam saat 17.00'de deplasmanda karşılaşacakları Artvin Belediyesi'nin hücum anlamında çok formda bir takım olduğunu ifade eden Cabadak, " Artvin Belediyesi hücum anlamında çok formda bir ekip. Şu anda hücum anlamında ligin en fazla sayı üreten üçüncü takımı. Ciddi skorerleri var. Ligin sayı kralı Rıcky onların kadrosunda. Bizim içinde yine çok önemli bir maçlardan biri olacak. Takımda biraz sakatlıklar var. Bunlar bizi etkiliyor, antrenman tempomuzu da olumsuz yönde etkiliyor. Final Spor maçında Zafer'in arka adalesinde yırtık meydana gelmişti. Yaklaşık dört maç aramızda olmayacak gibi görünüyor. Devın Searcy'nin tarak kemiğinde bir sıkıntı oldu. Onunda oynayıp oynamayacağı henüz belli değil. Erhan'ın sırtında bir problemi var. Deniz'in de üst adalesinde bir problemi bulunuyor. Biraz şanssız bir dönem geçiriyoruz açıkçası. Bu antrenman tempomuzu da etkiliyor. İnşallah çıkabildiğimiz kadar sağlıklı çıkıp iyi mücadele etmek istiyoruz. Artvin, zor bir deplasman, zor bir seyahat. İşimiz kolay değil. Umarım istediğimiz sonucu elde edebiliriz" diye konuştu.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR MANİSA'DA SON ÇALIŞMASINI MOSTEM'DE YAPTI

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Artvin Belediyesi maçının Manisa'daki son çalışmasını Özel Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirdi. Yarın akşam saat 17.00'de deplasmanda karşılaşacağı Artvin Belediye maçının son çalışmasını ise maçın oynanacağı Artvin Çoruh Üniversitesi Spor Salonu'nda bu akşam baş antrenörü Ceyhun Cabadak yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımında sakatlığı bulunan Zafer, maç kadrosunda yer almadı.

Kaynak: Bültenler