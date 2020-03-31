Büyükşehir'in dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, son 3 günde 332 lokasyonda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.
31.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:06
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, son 3 günde 332 lokasyonda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.
Sağlık Bakanlığı'nın korona virüs (Covid-19) ile mücadele edilmesine yönelik ilk kararının ardından salgınla mücadele çalışmalarına başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Her gün yüzlerce yerde dezenfekte uygulaması yapan belediye ekipleri, 332 lokasyonda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. - KOCAELİ
Sağlık Bakanlığı'nın korona virüs (Covid-19) ile mücadele edilmesine yönelik ilk kararının ardından salgınla mücadele çalışmalarına başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Her gün yüzlerce yerde dezenfekte uygulaması yapan belediye ekipleri, 332 lokasyonda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. - KOCAELİ
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Kaynak: İHA
Etiketler: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı, Güncel