Büyükşehir'in efeleri Cansın'la güçlendi

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Birinci Ligi'nde şampiyon olarak Efeler Ligi'ne yükselen Bursa Büyükşehir Belediyespor
, kadrosuna Cansın Hacıbekiroğlu'nu da kattı.
Bu sezon Efeler Ligi'ne yükselme başarısını gösteren Büyükşehir Belediyespor voleybol
takımı, kadro güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. İç transferde Metin Durmuş, BoğaçhanZambak ve Esat Dalgıç ile yeniden söz kesen Büyükşehir'in efeleri, dış transferde Hüseyin Koç
ve Leonardo HenriquePinheiro'nun ardından Cansın Hacıbekiroğlu ile de sözleşme imzaladı. Sırasıyla, Çankaya
Belediyespor, Maliye
Milli Piyango, Polis Akademisi
, Sivas
4 Eylül Belediyespor
, Galatasaray
ve İnegöl Belediyespor
formaları giyen 2.02'lik orta oyuncu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Fethiye
Spor Kompleksi'nde yapılan törenle kendisini yeşil-beyazlı yapan protokole imza attı. - BURSA
Kaynak: İHA
Türkiye Voleybol Federasyonu
, Büyükşehir Belediyespor
, Spor