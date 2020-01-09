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Büyükşehir'in Efeleri gençlerle buluştu

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol takımı öğrencilerle söyleşide buluştu.

09.01.2020 10:09 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:15Büyükşehir'in Efeleri gençlerle buluştu
AXA Sigorta Ligi'nde mücadele eden Büyükşehir Belediyespor Kulübü takımı öğrencilerle söyleşide buluştu. Özlüce'de bulunan Özel Kültür Okulları'nda yapılan etkinlikte öğrenciler, Büyükşehir'in Efelerini tribünden destekleyeceklerinin sözünü verdi.

Efeler Ligi'nde mücadele ettiği ilk sezonunda gösterdiği performans ve aldığı sonuçlarla büyük alkış toplayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü voleybol takımı öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlik için Özel Kültür Okulları Özlüce Kampüsü'ne gelen sporcular, okul girişinde öğrencilerin coşkulu tezahüratlarıyla karşılandı. Önce okulun voleybol kulübüyle sohbet eden sporcular daha sonra konferans salonunu dolduran öğrencilerin sorularını cevapladı. Oldukça eğlenceli geçen etkinliğin ardından Büyükşehir Belediyespor Kulübü yönetim kurulu üyesi Murat Mestan öğrencilere sporun hayatlarının her anında olması gerektiğini söyledi. Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün birçok branşta faaliyet gösterdiğini belirten Mestan, "Spordan kopmayın. Sporu, sanatı okulunuzla birlikte yürütebilirsiniz. Kulübümüzde voleybol ile birlikte 21 branşımız var. Spor yapmak isteyen herkese kapımız açık. Efeler liginde Bursa'yı temsil ediyoruz. Voleybol sizlerle güzel. Hepinizi maçlarımıza bekliyoruz" dedi.

Söyleşinin ardından okul müdür yardımcısı Hüseyin Ülkü takım adına Fazıl Demirci'ye çiçek takdim ederken, Eslem Taşan isimli öğrenci Murat Mestan'a kendisi için yaptığı illüstrasyon tabloyu hediye etti. - BURSA

Büyükşehir Belediyespor, voleybol, Efeler, Bursa, Spor

Kaynak: İHA

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