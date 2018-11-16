Büyükşehir'in Gençleri Potada Durdurulamıyor!

Rıza, Yasin, Batuhan, Bora, Efe, Kemal, Sefa, Yağız, İsmail, Tolga, Enes ve Emre'den oluşan kadrosuyla mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyespor U-18 basketbol takımı, gençler liginde iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Muradiye Spor Salonu'nda oynanan maçta rakibi karşısında ilk periyodu 17-7 kazanan Manisa Büyükşehir'in genç dev adamları 2'inci periyodu 23-13, 3'üncü periyodu ise 24-4 kazandı. Son periyodu 16-15 kaybeden Manisa Büyükşehir Belediyespor'un gençleri salondan 39 sayı farkla 79-40 farklı ayrıldı.