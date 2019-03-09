Büyükşehir'in Gençleri Şampiyonluk Yolunda Bir Engeli Daha Aştı

Bölgesel Gelişim Ligi'nde 3'üncü Grup'ta son iki haftaya girilirken zirvedeki yerini korumayı başaran Manisa Büyükşehir Belediyespor U-15 Futbol Takımı, Nazilli Belediyespor karşısında farklı galibiyete Mustafa Güneş (2), Sidarcan, Enes, Berke, İsmail Kulet ve Okan'ın golleriyle koştu.

İlk Yarıda 3 İkinci Yarıda İse 4 Gol Vardı

Manisa Sekiz Eylül Stadı'nda oynanan maça hızlı başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor U-15 Futbol Takımı, 8. dakikada Mustafa Güneş'in attığı golle perdeyi açtı. 14. dakikada Sidarcan'ın golüyle farkı 2'ye çıkaran Manisa Büyükşehir Belediyespor'un gençleri 26'da Enes ve 37'de Berke'nin golleriyle soyunma odasına 4-0 önde girdi. Maçın ikinci yarısında da rakibi karşısında üstün futbolunu sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor U-15 Futbol Takımında gol yağmuru ikinci yarıda da devam etti. 56'da İsmail Kulet'in golüyle durumu 5-0 yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor U-15 Futbol Takımı, 65'te Mustafa Güneş ve 74'te Okan'ın golleriyle sahadan 7-0 farklı galip ayrılmayı başardı.

Maçın Sona Ermesinin Ardından Büyük Bir Coşku Yaşandı

Nazilli Belediyespor karşısında aldığı galibiyetle, son iki haftaya girilirken 48 puana yükselen ve zirvedeki yerini korumayı başaran Manisa Büyükşehir Belediyespor U-15 Futbol Takımında maç sonrasında ise büyük bir sevinç yaşandı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un gençleri galibiyet sevincini kendilerini desteklemeye gelen aileleri ve taraftarlarla birlikte paylaştılar.

Ligde Kalan Son 2 Maçında Muğlaspor ve Menemen Belediyespor İle Karşılaşacak

Bölgesel Gelişim Ligi'nde mücadele verdiği 3'üncü Grup'ta 48 puanla zirvede yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor U-15 Futbol Takımı, ligde kalan son iki maçında Muğlaspor ve Menemen Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Önümüzdeki hafta sonunda deplasmanda 46 puanlı Muğlaspor ile karşılaşacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un gençleri, ligin son haftasında ise kendi sahasında Menemen Belediyespor'u konuk edecek

Kaynak: Bültenler