Büyükşehir'in gençleri Türkiye Şampiyonası'nda

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Bölge Takım Yarışmaları; Bolu, Kayseri, Muğla ve Malatya´da yapılan müsabakalarla sona erdi. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Bolu'da yapılan Marmara bölge takım yarışlarında genç kız ve genç erkek takımlarıyla Bursa'yı temsil etti.

Bolu Spor Salonu'nda oynanan maçlarda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ilk olarak Kasımpaşa Erokspor ve İnegöl Belediyespor'u 3-0'lık sonuçlarla mağlup ederek grubunu lider tamamladı. Ardından Bursaspor'u 3-1 ve Kocaeli GHSM takımını 3-0 geçerek yarı finale yükselen yeşil-beyazlılar, yarı finalde İstanbul BBSK takımına 3-2 mağlup oldu. 3.lük ve 4.lük maçında Çerkezköy Belediyesi'ni 3-0'la geçen Bursa ekibi, Bölge Takım Şampiyonası'nı üçüncü sırada tamamlayarak 30 Ocak-2 Şubat 2020 tarihlerinde Aydın'da oynanacak Türkiye Gençler Takım Şampiyonası'na adını yazdırmayı başardı.Büyükşehir Belediyespor Genç Erkek takımı ise turnuvayı 5.sırada tamamladı.