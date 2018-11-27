Büyükşehir'in Gençlerinden Başarılı Sonuçlar

Cumartesi günü Manisa Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan U-15 maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor'un gençleri, lider Muğlaspor ile 1-1 berabere kaldı. Rakibi karşısında maç boyunca üstün bir mücadele ortaya koyan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un U-15 futbol takımı, lider Muğlaspor maçında galibiyeti kaçıran taraf oldu. Günün ikinci maçında ise Manisa Büyükşehir Belediyespor'un U-16 futbol takımı, Muğlaspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR U-19 FUTBOL TAKIMI DEPLASMANDA DÖRTLEDİ

Pazar günü ise Muğlaspor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'un U-17 ve U-19 futbol takımları, Muğla'da kozlarını paylaştılar. Günün ilk maçında Muğlaspor U-17 futbol takımı, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 2-1 mağlup etti. Günün ikinci maçında ise iki takımın U-19 futbol takımları karşı karşıya geldi. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un U-19 futbol takımı sahadan 4-1 farklı galip ayrılarak muhteşem bir sonuca imza attı.