Büyükşehir'in güneş tarlaları 2 MW güce ulaştı

Büyükşehir'in güneş tarlaları 2 MW güce ulaştıDENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynakları kapsamında, Akköy Güneş Enerji Santrali'nin (GES) 3. aşamasını da tamamladı.

22.06.2020 17:09 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:22
Büyükşehir'in güneş tarlaları 2 MW güce ulaştı
DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynakları kapsamında, Akköy Güneş Enerji Santrali'nin (GES) 3. aşamasını da tamamladı. Büyükşehir güneş tarlalarının 2 MW güce ulaştığını belirten Başkan Osman Zolan, yıllık 4 milyon kwh değerinde elektrik enerjisi üretileceğini açıkladı.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, enerji üretiminde fosil kaynakların etkisini azaltmak ve enerji verimliliğinin artırılmasını sağlamak amacıyla kurdukları Akköy Güneş Enerji Santrali'nde (GES) incelemelerde bulundu. DESKİ Genel Müdürlüğü'nün Akköy Atıksu Arıtma Tesisi'nin yanında hayata geçirdiği Akköy GES 1 ve Akköy GES 2'nin ardından santralin 3. etabı olan Akköy GES 3'ün de faaliyete geçtiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, toplam 39 bin metrekare alanda kurulan projede 8 bin 480 güneş panelinin yer aldığını ve burada yıllık 4 milyon kwh elektrik enerjisi üretileceğini açıkladı.
1700 KONUTUN ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILAYACAK
Başkan Zolan, Akköy Güneş Enerji Santrali'nde toplam 2 mw'lık güce eriştiklerini belirtip, Önceliğimiz kendi enerjimizi karşılamak. Burada yılda 4 milyon kwh üretim yapılacak. Yaklaşık 1700 hanenin elektrik ihtiyacını karşılamış olacağız. İlk etapta başladığımız yatırım bedelini, yaptığımız üretimlerle amorti etme anlamında belli bir noktaya geldik diye konuştu.
Yenilenebilir veya yeşil enerji adı verilen güneş enerji santralinin çevre hassasiyetini gösteren bir proje olduğuna işaret eden Başkan Osman Zolan, bunun yanında Denizli Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'ndaki çöplerden elde edilen metan gazından ve Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki çamurdan elde edilen biyogazdan da elektrik enerjisi ürettiklerini anlattı. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretmeye devam edeceklerini belirten Başkan Zolan, Bu tesis geleceğimize, çocuklarımıza hizmet edecek. Çevreye zarar vermeden üretimini gerçekleştirecek. Yenilenebilir enerji yatırımlarımızı her geçen gün artırarak sürdüreceğiz dedi.
BÜYÜKŞEHİR YENİLENEBİLİR ENERJİDE ÖRNEK OLUYOR
Türkiye'de 9 büyükşehir, 14 il, 89 ilçe ve 5 belde olmak üzere toplam 117 belediyenin üye olduğu Enerji Kentleri Birliği Başkanlığı görevini de yürüten Başkan Zolan, Enerji Kentleri Birliği Başkanlığı ile sadece Denizli'de değil, ülke çapında da yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesi adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Denizli Büyükşehir Belediyesinin yenilenebilir enerji yatırımlarıyla pek çok belediye ve kuruma örnek olduğunun altını çizen Başkan Zolan, Enerji Kentleri Birliği Başkanı olarak yenilenebilir enerjiler anlamında sadece kendimizi değil, Türkiye'deki tüm belediyelerimize yönelik yatırımlar, teşvikler, eğitimler ve destekler konusunda çalışıyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bakanlarımızın öncülüğünde yerli ve yenilenebilir enerji anlamında ülkemizin aldığı mesafeye imrenilerek bakılıyor dedi. Büyükşehir’in güneş tarlaları 2 MW güce ulaştı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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