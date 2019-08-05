Büyükşehir'in hentbolcuları milli takımda

Son olarak Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nde yetişen U-15 yaş kategorisinde 3 sporcu milli takım kampına davet edildi.

Hayata geçirdiği şehircilik çalışmalarının yanı sıra görev ve sorumluluğu gereği amatör sporlara da büyük destek olan Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde yetiştirdiği başarılı sporcular ile Eskişehir'i milli takımlar düzeyinde temsil ediyor. Son olarak Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nde yetişen 3 hentbolcu Ankara'da düzenlenen U-15 milli takım kampına davet edildi.

2 Ağustos tarihinde Ankara THF Spor Kompleksinde toplanan milli takım kampına katılan Büyükşehir sporcuları Nevzat Serkan Akyol, Efecan Pehlivan ve Berat Çötok milli takım düzeyinde Eskişehir'i temsil etmekten büyük gurur duyduklarını ifade ettiler.

Sporcuları tebrik eden Başkan Büyükerşen ise "Amatör sporlara verdiğimiz desteğin böylesi güzel davetler ile karşılığını aldığını görmek bizleri son derece mutlu ediyor. Nevzat Serkan, Efecan ve Berat'ın da diğer milli sporcularımız gibi Eskişehir'i ve ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum. Ailelerini ve antrenörlerini tebrik ediyor, çocuklarımıza başarılar diliyorum" dedi.