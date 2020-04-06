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Büyükşehir'in hijyen seferberliği devam ediyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının Türkiye'de vücut bulmasının ardından başlattığı dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını hızlandırarak kentin en ücra noktalarına kadar indi.

06.04.2020 12:08 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:09
Büyükşehir'in hijyen seferberliği devam ediyor
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının Türkiye 'de vücut bulmasının ardından başlattığı dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını hızlandırarak kentin en ücra noktalarına kadar indi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nde 12 Aralık tarihinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde dünyayı etkisi altına alan korona virüs için uluslararası ve ulusal çapta tedbirlere ağırlık verilirken Büyükşehir Belediyesi de önlemlerini arttırarak vatandaşın sağlığını korumak adına çalışma sahasını genişletti. Böylelikle kentte nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde start verilen hijyen seferberliği kısa süre içerisinde il geneline yayıldı. 11 Mart'ta Türkiye'de tespit edilen ilk pozitif vakanın sonrasında Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki 774 mahallede sırt pülverizatörü ve ekolojik atamizerler aracılığıyla yoğunluk kazandırdığı antibakteriyel temizlikte ise şimdiye kadar 17 bin litre ilaç kullanıldı.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından "pandemi" yani bölgesel olmaktan çıkmış küresel bir salgın olarak adlandırılan korona virüse karşı mücadele veren büyükşehir ekipleri, şehir içi toplu taşıma araçları başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlar, banka ATM'leri, ana caddeler, sosyal platformlar arasında yer alan parklar, tiyatrolar elle temasın yüksek olduğu, tramvay turnikeleri, camiler, otobüs durakları, eczaneler ve hastane giriş-çıkışlarında düzenli aralıklarla organize ettiği ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel
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