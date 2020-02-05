Büyükşehir'in hizmet içi eğitim seminerleri başladı

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeline, "İletişim, Stresle Başa Çıkma ve Madde Bağımlılığı" konularında eğitim verildi.



Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürlüğü, personelin birbirleriyle ve çevresiyle doğru iletişim kurmalarını, mesai saatlerinde ve dışında stresle başa çıkmalarını sağlamak ve madde bağımlılığının zararlarını anlatmak için eğitim semineri düzenledi. Söz konusu eğitim 6 gün boyunca 600 Büyükşehir personeline verilecek.



Güzelyalı İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait eğitim merkezinde gerçekleşen seminere Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Rıza Mete, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amiri Komiser Mustafa Ünaldı ve Adana Büyükşehir Belediyesi Aile ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi Psikolog ve Eğitimci Tuğçe Önder katıldı.



Kalıcı stres bir hastalıktır



İletişimin insan ilişkilerindeki önemi ve stresle başa çıkamamanın günümüzde çok önemli bir sağlık sorunu olduğunun altını çizen Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Rıza Mete, "Bu topraklarda iletişim daha çok sohbete dayalı, dolayısıyla yazılı iletişim çok geçerli değil. Tüm bilgilerimiz sözeldir. Yüz yüze, karşı karşıya gelmek kıymetlidir bu topraklarda. Mesleğiniz gereği stresli ve sıkıntılı bir mesai yaşıyorsunuz. Stres tamamen zararlı değil, az miktarda zaman zaman olması faydalıdır. Sizleri şevk ile çalıştırıp başarıya götürür. Tehlikeli olan stresin kronikleşmesidir. Kalıcı stres artık hastalık boyutuna geçer. İlaç, madde bağımlılığı ya da kötü alışkanlıkların uzun süre devam etmesi sosyal, mesleki ve aile yaşantısının bozulmasına neden olur" dedi.



Uyuşturucu toplumların çöküş nedenidir



Uyuşturucunun büyük bir sorun olduğunu ve topyekun mücadele etmek gerektiğini dile getiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Büro Amiri Komiser Mustafa Ünaldı, uyuşturucunun sosyolojik, sağlık, fiziksel ve ekonomik olarak toplumların çöküş nedenlerinden olduğunu belirtti.



Mustafa Ünaldı, "Asayiş olaylarının (hırsızlık, yankesicilik, fuhuş, kapkaç) temelinde yatan uyuşturucu, terör örgütlerinin ve diğer suç kartellerinin de finansal kaynağını oluşturmaktadır. Uyuşturucu madde kullananların yakınlarına baktığımızda toplumdan izole ediliyor ve yalnızlaştırılıyorlar. Çocuklarından vazgeçemeyen aileler ekonomik kriz içerisine girip evdeki buzdolablarını dahi satmak durumunda kalıyorlar. Aile içi huzursuzluk, suç işleme oranındaki artış, iş gücü kaybı, sağlıksız ve hedefi olmayan bir nesil gibi olumsuz etkenlerin ortaya çıkmasına neden olan uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile doktorundan, öğretmenine, anneden babaya kadar her bir birey olarak mücadele edilmesi gerekiyor" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA