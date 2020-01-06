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Büyükşehir'in imar planı mahkemeden döndü

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Kumyaka mahallesinde Mudanya Belediyesi'ne ait hizmet alanında yaptığı imar planı değişikliği mahkemeden döndü.

06.01.2020 18:03 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:08 Büyükşehir'in imar planı mahkemeden döndü
Büyükşehir Belediyesi'nin Kumyaka mahallesinde Belediyesi'ne ait hizmet alanında yaptığı imar planı değişikliği mahkemeden döndü. Bursa 1. İdare Mahkemesi, Büyükşehir Belediyesi'nin tadilen plan değişikliği yapma yetkisinin bulunmadığı, "belediye hizmet alanı" olarak belirlenen alanın tamamen kaldırıldığı gerekçesiyle açılan davada Mudanya Belediyesi'ni haklı buldu.

Büyükşehir Belediyesi'nin Mudanya Belediyesi'ne ait hizmet alanında yaptığı imar planı değişikliğine mahkemeden ret kararı geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi,Kumyaka Mahallesinde Mudanya Belediyesi Meclisi tarafından uygun bulunmayan plan değişikliğinin uygun olduğu şeklinde karar almış, Mudanya Belediyesi de konuyu yargıya taşımıştı. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 22.11.2018 tarihli kararının hukuka aykırı olduğu, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tadilen plan değişikliği yapma yetkisinin bulunmadığı, "belediye hizmet alanı" olarak belirlenen alanın tamamen kaldırıldığı gerekçesiyle açılan davada mahkeme Mudanya Belediyesi'ni haklı buldu.

Bursa 1. İdare Mahkemesi, "Ortada ilçe belediyesi tarafından yapılmış bir plan değişikliği bulunmamasına rağmen Büyükşehir Belediyesince doğrudan uygulama imar planı yapıldığı görülmüş olup, bu haliyle Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kumyaka Köyü Mankafa mevki 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı değişikliği yapılmasına ilişkin

dava konusu kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmaktadır" diyerek, yürütmeyi durdurma ve iptal kararı verdi.

Kararı değerlendiren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Büyükşehir Belediyesi'nin "ben yaptım oldu" mantığına karşı bir hukuk zaferi daha elde ettiklerini belirterek, "Belediyemize ait hizmet alanında onay vermemiş olmamıza rağmen alınan kararın yanlışlığı mahkeme tarafından da kabul edilmiştir. Büyükşehir'i öncelikle ilçemiz genelinde yetki ve sorumluluklarını yerine getirmeye, sonrasında da kanunlara saygılı olmaya davet ediyorum. Söz verdiğim gibi Mudanya'nın ve Mudanyalının hakkını korumak için mücadelemizi sürdüreceğim" ifadelerini kullandı. - BURSA

Mudanya, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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