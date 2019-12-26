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Büyükşehir'in kampları öğrencileri motive ediyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen başarı ve motivasyon kampları ara vermeden devam ediyor.

26.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:01 Büyükşehir'in kampları öğrencileri motive ediyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen başarı ve motivasyon kampları ara vermeden devam ediyor.

Deneyimli akademisyen ve eğitimcilerin tecrübe ve bilgilerini paylaştığı Karacaali Eğitim ve Motivasyon Kampı'nın bu haftaki konukları İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri oldu. Toplam yüz öğrencinin konuk olduğu kampın ilk gününde Dr. Akif Hayta, ikinci gününde ise eğitimci Leyla Asan tarafından gençlere etüt sisteminden farklı olarak eğitim koçluğu sisteminde, sınav motivasyon, hızlı soru çözme, eğitim ve rehberlik, alan yönlendirmesi, sınav stresi, kaygı giderme, okul tanıtımları, etkili okuma gibi farklı konularda bilgiler verildi.

Bunun dışında serbest zamanlarında öğrenciler masa tenisi, mangala, satranç, badminton, bisiklet, plaj voleybolu, plaj futbolu, mini golf, canlı langırt ve dart gibi etkinliklerle de stres atma imkanı buldu. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Lisesi, Osmangazi, Gemlik, Güncel

Kaynak: İHA

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