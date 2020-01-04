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Büyükşehir'in kar timleri iş başında

Kentteki kar yağışı sonrası harekete geçen Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kar Timleri, ulaşımda herhangi bir sıkıntının yaşanmaması için şehirde karla mücadele çalışmasına devam ediyor.

04.01.2020 11:26 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:32 Büyükşehir'in kar timleri iş başında
Kentteki kar yağışı sonrası harekete geçen Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kar Timleri, ulaşımda herhangi bir sıkıntının yaşanmaması için şehirde karla mücadele çalışmasına devam ediyor. Kırsal alan, ana ve ara arterler, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması yapan ekipler, araç ve yaya trafiğinin bulunduğu bölgeleri baştan aşağı temizledi. Bin 335 mahalle ve bağlı yerleşimlerdeki 5 bin 530 kilometrelik yol ağında görev yapan "Kar timleri", güvenli bir ulaşım için yolları konforlu bir hale getiriyor. Büyükşehir'in Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Yol Yapım Şube Müdürlüğü, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü'nde görevli kar timleri, yağışın ardından karla mücadele çalışması gerçekleştirdi.

"EKİPLERİMİZ KARLA MÜCADELEDE 7/24 GÖREV YAPIYOR"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele çalışmalarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Başkan Sekmen, "Dört ayrı birimimiz olan Fen İşleri, Kırsal Hizmetler, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler'de görevli ekiplerimiz, kar yağışı sonrası karla mücadele çalışmasına başladı. İl genelinde karla mücadele çalışmalarını yaklaşık 1000 personelle gerçekleştirmekteyiz. Şehrimizdeki tüm ana ve ara arterler, cadde ve sokaklar, kırsaldaki tüm mahallelerde ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapıyor. Hemşehrilerimiz olası bir kapalı köy yolu ya da ulaşımda yaşanabilecek herhangi bir problemde Büyükşehir Belediyemizin 444 16 25 numaralı Çağrı Merkezi'ni arayabilirler" dedi. - ERZURUM

Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

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