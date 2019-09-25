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Büyükşehir'in masa tenisçileri Milli Takım seçmelerine katılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi sporcuları Minik-Küçük Milli Takım Ferdi Seçme Yarışmalarında aldıkları başarılı sonuçlarla Milli Takım seçmelerine katılacak 16 sporcu arasında yer almayı garantiledi.

25.09.2019 12:24Büyükşehir'in masa tenisçileri Milli Takım seçmelerine katılıyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi sporcuları Minik-Küçük Milli Takım Ferdi Seçme Yarışmalarında aldıkları başarılı sonuçlarla Milli Takım seçmelerine katılacak 16 sporcu arasında yer almayı garantiledi.

Masa Tenisi Federasyonu'nun 2019-2020 faaliyet programında yer alan ve 550 sporcunun mücadele ettiği Minik-Küçük Milli Takım Ferdi Seçme Yarışmalarında Büyükşehir Belediyesi sporcularından Ali Eren Ulusakarya Minik Erkeklerde dördüncü, Hatice Söğüt Küçük Kızlarda beşinci, Metehan Zabir Minik Erkeklerde yedinci olarak milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.

Ankara Mamak Spor Salonu'nda yapılan yarışlara Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi branşından 11 sporcu katıldı. - MUĞLA

Muğla, Spor

Kaynak: İHA

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