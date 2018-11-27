Büyükşehir'in Minikleri Ağız ve Diş Sağlığını Öğrendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri minikleri, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası'nda eğlenirken öğrendi.

Minikler sınıflarında yaptıkları etkinliklerin ardından ilçe diş hastanelerine ve diş doktorlarına yaptıkları ziyaretler ile doktor korkularını yenerken diş sağlığı konusunda doktorlardan bilgi aldılar. Yapılan ziyaretler sonucunda minikler ağız ve diş sağlığının önemini kavrarken, aldıkları diş macunu ve diş fırçası hediyelerine teşekkür ederek, günde en az iki kez diş fırçalayacaklarına söz verdiler.