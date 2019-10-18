Haberler » Güncel » Büyükşehir'in Minikleri Çömlek Yaptı

Büyükşehir'in Minikleri Çömlek Yaptı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Uncubozköy Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde öğrenim gören minikler, çömlek yapma etkinliğiyle eğlenerek öğrenmenin keyfine vardılar.

18.10.2019 16:18Büyükşehir'in Minikleri Çömlek Yaptı

Çocukların okul öncesi eğitimlerine katkı sağlamak ve onlara birey olgusunu kazandırmak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün öncülüğünde Manisa'da hizmet veren Büyükşehir Belediyesine ait kreş ve gündüz bakım evlerinde öğrenim gören minikler, yaşayarak öğrenmenin keyfini yaşıyor.

Bu bağlamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Uncubozköy Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde öğrenim gören minikler, çömlek yapma etkinliğinde buluştu. Kreş Müdürü Narin Kansız ve öğretmenleri gözetiminde çömlek yapmayı öğrenen minikler,eğlenerek öğrenmenin keyfine vardı.


Cengiz Ergün, Manisa, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
18:22 FLAŞ
18:21 CHP binasını işgal eden 3 şüpheli tutuklandı
18:20 "Teknofest üreten ülke olmaya katkı sağlayacak"
18:20 Aydın'da trafik kazası: 4 yaralı
18:20 Borsa haftayı yükselişle tamamladı
18:20 Diyarbakır hdp önündeki eylemde 46'ncı gün
18:20 Katar Başbakan Yardımcısını kabul etti
18.10.2019 18:24:38