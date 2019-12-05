Büyükşehir'in Minikleri Madenciler Günü'nü Kutladı

Çocukların okul öncesi eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde il genelinde hayata geçirilen çocuk kültür ve sanat merkezleri, belirli gün ve haftalarda da ortaya koydukları birbirinden güzel etkinliklerle göz dolduruyor.

Bu kapsamda Alaşehir Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde öğrenim gören minikler, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlediler. Madencilerin neler yaptığı, hangi şartlarda çalıştığını canlandırmayla öğrenen minikler, renkli görüntüler oluşturdular.