Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Büyükşehir'in miniklerinden 'Evde Kal' çağrısı - Haberler

Büyükşehir'in miniklerinden "Evde Kal" çağrısı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde öğrenim gören minikler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yapılan "Evde Kal Manisa" çağrısı yaptı.

23.03.2020 16:35 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:35
Büyükşehir'in miniklerinden

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarının önemine vurgu yapılırken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi minikleri de evlerinden hazırladıkları "Evde Kal Manisa" videosuyla evde kalmanın önemine dikkat çekti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yapılan "Evde Kal Türkiye" çağrısına kendi yorumlarıyla destek veren Büyükşehir'in minikleri, özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı. Video, sosyal medya hesaplarından yüzlerce etkileşim aldı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Koronavirüs, Alaşehir, Manisa, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Biner liralık destek için riski hiçe sayıp soluğu orada aldılar Haberler
Biner liralık destek için riski hiçe sayıp soluğu orada aldılar
Sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı? Bilim Kurulu Üyesi yanıt verdi Haberler
Sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı? Bilim Kurulu Üyesi yanıt verdi
Tunç Soyer’den koronayla mücadele eden personellere moral primi Haberler
Tunç Soyer'den koronayla mücadele eden personellere moral primi
Bakan Selçuk’tan uzaktan eğitim tepkilerine yanıt: Onaylamıyorum Haberler
Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim tepkilerine yanıt: Onaylamıyorum
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi Haberler
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi
İstanbul’da anket yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi? Haberler
İstanbul'da anket yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi?
Trump’ın koronaya karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu Haberler
Trump'ın koronaya karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu
İspanyol yetkililer, koronavirüs vaka sayısının azalacağı tarihi verdi Haberler
İspanyol yetkililer, koronavirüs vaka sayısının azalacağı tarihi verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

Almanya, 750 milyar avroluk virüs yardım paketini onayladı - Haber FATİH'TE 62 YAŞINDAKİ BALIKÇI DENİZDE ÖLÜ BULUNDU - Haber Nilüfer'de 65 yaş üstü vatandaşlara alışveriş desteği - Haber Kovid-19 nedeniyle tüm bankaların tüketiciye destek vermesi istendi - Haber Kars'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı - Haber Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum - Haber Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de onaylamıyorum - Haber İmamoğlu, İstanbul'da koronavirüs anketi yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi? - Haber İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor - Haber Sunucu Can Ataklı'dan uzaktan eğitimde başörtülü öğretmen görevlendirilmesine tepki: Öğrencilerin rol modeli olamazlar - Haber Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 7 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar - Ekonomi
Loading