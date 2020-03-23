Büyükşehir'in miniklerinden "Evde Kal" çağrısı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarının önemine vurgu yapılırken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi minikleri de evlerinden hazırladıkları "Evde Kal Manisa" videosuyla evde kalmanın önemine dikkat çekti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yapılan "Evde Kal Türkiye" çağrısına kendi yorumlarıyla destek veren Büyükşehir'in minikleri, özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı. Video, sosyal medya hesaplarından yüzlerce etkileşim aldı.

Kaynak: Bültenler