Büyükşehir'in miniklerinden Manisalılara mesaj var

Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını, eğitim-öğretime de engel oldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarının önemine vurgu yapılırken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Park Kreş ve Gündüz Bakımevi minikleri de evlerinden hazırladıkları "Evde Kal Manisa" videosuyla evde kalmanın önemine dikkat çekti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yapılan "Evde Kal Türkiye" çağrısına kendi yorumlarıyla destek veren Büyükşehir'in minikleri, öğretmenlerine olan özlemlerini de ifade etti.

Kaynak: Bültenler