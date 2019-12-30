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Büyükşehir'in Mobil Kuaför Tırı ilçeleri geziyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Kuaför Tırı ilçe ilçe gezerek hizmeti vatandaşın ayağına götürmeye devam ediyor.

30.12.2019 12:07 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:12 Büyükşehir'in Mobil Kuaför Tırı ilçeleri geziyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Tırı ilçe ilçe gezerek hizmeti vatandaşın ayağına götürmeye devam ediyor. Mobil Tır son olarak ve Döşemealtı ilçelerini ziyaret etti. Mobil Kuaför Serik'in 6 mahallesinde 232 vatandaşa, Döşemealtı'nda da 8 mahallede 154 vatandaşa saç kesim ve bakım hizmeti verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Mobil Kuaför Tır'ı Serik'in Yanköy, Büğüş, Zırlankaya, Pınarcık, Alacami ve Etler mahallelerinde vatandaşlara hizmet verdi. Serik'i karış karış gezen ekipler Yanköy İlkokulu ve Ortaokulu'nda 108 çocuğa saç kesimi ve saç bakımı yaptı. Okul bahçesinde verilen hizmete çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Serik'in diğer mahallelerini de gezen Mobil Kuaför kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuk toplam 232 kişinin saç kesim ve bakımlarını gerçekleştirdi.

Döşemealtı ilçesinde de 3 gün boyunca Akkoç, Camili, Ahırtaş, Killik, Karataş, Selimiye, Kevşirler, Dereli ve Aşağıoba mahallelerinde hizmet veren Mobil Kuaför Tır'ı 154 vatandaşa hizmet sundu. Mahallelerinde kuaför ve berber olmadığı için ayaklarına kadar gelen bu hizmetten son derece memnun olan Döşemealtı halkı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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