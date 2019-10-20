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Büyükşehir'in Mobil Kuaför Tırı Kemer'deydi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, mobil kuaför hizmetini vatandaşın ayağına götürmeye devam ediyor.

20.10.2019 10:41Büyükşehir'in Mobil Kuaför Tırı Kemer'deydi
Antalya Büyükşehir Belediyesi, mobil kuaför hizmetini vatandaşın ayağına götürmeye devam ediyor. 3 gün boyunca Kemer'in Çıralı ile Beycik ve Gedelme Yaylası'nda hizmet veren mobil kuaför tırı yoğun ilgi gördü. Tıra gidemeyen yaşlı bireyler için ise kuaför hizmeti evlerinde verildi. Evinin önünde tıraş olan vatandaşlar hizmetten oldukça memnun kaldı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın mobil kuaför tırının Kemer'de ilk durağı Beycik Yaylası oldu. Köy meydanına park eden mobil tıra yayla halkı yoğun ilgi gösterdi. Beyciklilerin bir kısmı mobil tıra gelerek hizmet alırken, gelemeyecek durumda olanlara ise evlerinde hizmet sunuldu. İlk defa böyle bir hizmet gören Beycik sakinleri ayaklarına kadar gelen kuaför hizmetinden memnun kaldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gedelme Yaylası'nda da yaşlıları evlerine giderek tıraş etti. Evlerinin bahçesinde saç-sakal tıraşı olan yaşlıların mutluluğu gözlerinden okundu.

Kuaför ve berber bulunmayan Çıralı'da da mobil kuaför hizmeti verildi. 7'den 70'e Çıralı sakinlerinin saç kesimleri ve bakımları yapıldı. Mahallede kuaför ve berber olmadığı için Kemer'e ya da Kumluca'ya gitmek zorunda olan Çıralılar ayaklarına gelen hizmetten memnun olduklarını ifade etti. Mobil Tır hizmetinden Kemer'de 3 gün boyunca 105 vatandaş faydalandı. - ANTALYA

Kuaför, Kemer, Güncel

Kaynak: İHA

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