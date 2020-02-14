Haberler » Güncel » Büyükşehir'in önceliği vatandaşın sağlığı - Haber

Büyükşehir'in önceliği vatandaşın sağlığı

Hatay Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı gıda ürünleri tüketmesi için denetimlerini her ilçede özenle gerçekleştirmeye devam ediyor.

14.02.2020 14:23 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:23Büyükşehir'in önceliği vatandaşın sağlığı

Büyükşehir Daire Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı gıda mühendisleri Balıkçılar Çarşısı'nda hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Gerçekleşen denetimlerde balıkların tazeliğini ve iş yerinin temizlik durumunu kontrol eden Büyükşehir ekipleri, halkının sağlığını gözeterek satışlarına devam eden esnaflara teşekkür etti.

Tespit edilen eksiklikleri iş yeri sahiplerine ileten Büyükşehir ekipleri, yaptıkları denetimlerin temel amacının tüketicinin sağlığını korumak olduğunu ifade etti.


Antakya, Zabıta, Hatay, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:48  Erhan Gökgücü kimdir? Erhan Gökgücü hayatı ve biyografisi!
14:23  Kakofoni nasıl yazılır? TDK'ya göre kakafoni mi, kakofoni mi?
14:14  2020 ABD Başkanlık Seçimleri ne zaman? Amerika seçimlerinde başkan adayları kimler?
11:16  Aşıklar Şehri filmi konusu nedir? Aşıklar Şehri oyuncuları ve Aşıklar Şehri özeti!
11:16  Gizli Dosya filmi konusu nedir? Gizli Dosya oyuncuları ve Gizli Dosya özeti!
14.02.2020 15:45:49