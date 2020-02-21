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Büyükşehir'in özel sporcuları madalyaları topluyor

Antalya'da düzenlenen 1. Bölge Yüzme Şampiyonası'nda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin özel 2 sporcusu toplamda 10 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attılar.

21.02.2020 15:27 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:27Büyükşehir'in özel sporcuları madalyaları topluyor

Amatör sporlara ve sporculara büyük destek veren Büyükşehir Belediyesi, 'nin dört bir yanında düzenlenen müsabakalarda madalyaları toplamaya devam ediyor. Son olarak 'da Muratpaşa Belediyesi'nin destekleri ile düzenlenen 1. Bölge Yüzme Şampiyonası'nda Büyükşehir Belediyesi sporcusu Efe Alpar Güler katıldığı 7 yarışta 7 madalya kazanarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya kazandı. Ayrıca aynı yarışlarda Asya Kaynak da katıldığı 6 yarışta 3 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Sporun özel sporcuların hayatında büyük önem taşıdığını ifade eden Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü yetkilileri, Büyükşehir Belediyesi olarak amatör sporlara ve sporculara destek olmaya devam edeceklerini belirttiler.


Türkiye, Antalya, Güncel

Kaynak: Bültenler

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