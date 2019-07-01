01.07.2019 13:49
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Büyükşehir'in şampiyona başarısı

Büyükşehir

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda Büyükşehir Belediyesi sporcuları 2 altın ile 1 bronz madalya kazandı.

Önceki gün Gaziantep 'te 3'cü kez düzenlenen şampiyonada 2 altın ile 1 bronz madalya kazanan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Karate Takımı sporculara aynı zamanda milli takımlar aday kadrosuna seçildiler. Sporcular ağustos ayında milli takımlar seçmelerine gidecekler.

BÜYÜKŞEHİR'İN KARATECİLERİ MİLLİ TAKIM ADAY KADROSUNDA

Birinci olan sporcuların dünya şampiyonası seçmelerine katılacaklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Karate Takımı Antrenörü Abdülkadir Akkurt, 2'ci ile 3'cü olanların ise milli takım seçmelerine katılabileceklerini söyledi. Akkurt, 54 kentin içinde Gaziantep olarak 5'ci olarak şampiyonayı tamamladıklarını bu durumun da kendileri açısında başarılı olduğunu belirtti. Şampiyonaya katılan bin 600 sporcu arasında 2 altın ile 1 bronz madalya kazandıklarını aktaran Akkurt, bu derecelerin başarılı olduğunu kaydetti.

U21 erkekler 75 kiloda Eren Akkurt ile U1 bayanlar 55 kiloda Esra Karabağ altın, Ümitler 57 kiloda Yusuf Can Tatar ise bronz madalya kazanmıştı.

Kaynak: Bültenler
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi , Gaziantep , Güncel

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