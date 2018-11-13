Büyükşehir'in Şampiyonu 40. Vodafone İstanbul Maratonu'nda 1'inci Oldu

Başta milli atletler olmak üzere yüzlerce rakibini geride bırakarak kendi yaş grubunda 1'incilik ipini göğüsleyerek zirveye yerleşen Ahmet Bayram, Pazar günü koşulan Vodafone 40. İstanbul Maratonunda Türkler arasında 10'uncu, genel klasmanda ise 20'inci oldu.

VODAFONE İSTANBUL MARATONU'NDA 6'INCI 1'İNCİLİĞİNİ ELDE ETTİ

Vodafone İstanbul Maratonuna bu yıl sekizinci kez katılan Ahmet Bayram, kendi yaş grubunda 6'ıncı kez 1'inciliğe ulaştı. 42 kilometrelik koşuda daha önce 2. 42 olan derecesini bu kez 2.36'lık derecesiyle geliştiren Manisa Büyükşehir Belediyespor'un şampiyon atleti Ahmet Bayram, Manisa'mızın ve kulübümüzün yine gururu olmayı başardı.

BÜYÜKŞEHİR'İN ŞAMPİYONU ÖDÜLÜNÜ DÜZENLENEN TÖRENLE ALDI

Türkiye'nin en önemli spor organizasyonlarından biri olan Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda 1'inci olarak zirveye yerleşen Ahmet Bayram ödülünü İstanbul Le Meridien Otel'de düzenlenen törende aldı. Düzenlenen ödül törenine; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan ile davetliler katıldı.

BAYRAM, " MANİSA'MIZA VE KULÜBÜMÜZE BU BÜYÜK BAŞARIYI YAŞATTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Katıldığı her yarıştan dereceyle dönerek Manisalıları gururlandıran Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı maratoncusu Ahmet Bayram, Vodafone 40. İstanbul Maratonu'ndan da 1'incilik derecesiyle döndüğü için büyük bir mutluluk yaşadığını söyleyerek, " Kulübümün bana sağladığı en iyi imkanlarla yarışmaya çok iyi hazırlandım. Spora ve sporcuya her zaman büyük destek veren başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere kulüp başkanımız Mevlüt Aktan ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Verdiğim sözü tuttuğum için çok mutluyum, gururluyum. İnşallah bundan sonrada Manisa'mızın ve kulübümüzün adını başarıyla duyurmaya devam edeceğim" diye konuştu.