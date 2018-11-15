Büyükşehir'in Sosyal Yardımları Saruhanlı'nın Yüzünü Güldürdü

Ailelerin talepleri ve ardından yapılan tespitler doğrultusunda 2'şer adet çekyat, 2'şer halı, buzdolabı ve çamaşır makinesi hediye edildi. Bunun yanı sıra engelli bir vatandaşımıza da akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulunuldu. Zor günlerinde kendilerine destek olan Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden vatandaşlar; "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'den Allah razı olsun" diye dua ettiler.

Sosyal belediyecilik çalışmaları ile vatandaşlara destek olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı'da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Halkla İlişkiler Şube Müdürü Gülşen Çalışkan ile birlikte Saruhanlı ilçesini ziyaret ederek, temin edilen eşyaları evi yanan ailelere teslim etti. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman Kahramanlar ve Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Muhtarlık Hizmetleri Müdürü Ali Aybars Özbilgin'in yer aldığı programda ilk olarak Yakup Şeker isimli vatandaşımıza akülü tekerlekli sandalye armağan edildi. Saruhanlı Koordinasyon İşleri Müdürlüğünde akülü tekerlekli sandalyesini alan Yakup Şeker; "Şimdi mutluluk içerisindeyim. Bu yardımda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Artık daha rahat dolaşacağım. Cengiz Başkanımızdan Allah razı olsun" diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman Kahramanlar da Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu'nun çalışmalarından bahsederek; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'den aldıkları desteklerle çalışmalarını sürdürdüklerini ve engellilerin hayatını kolaylaştırmak için neler yapılabilir, bunun hazırlığı içerisinde olduklarını söyledi.

Evi Yanan Ailelere Destek Olundu

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu ve beraberindekiler, Saruhanlı ilçesinde evi yanan iki aileye ziyarette bulundu ve yanan eşyaların yerine yenilerini teslim etti. Heyet, ilk olarak Alaattin Güler'i ziyaret etti. Güler'den evinde meydana gelen yangınla ilgili bilgiler alan heyet, geçmiş olsun dileklerini iletti. İki çekyat, iki halı ve çamaşır makinası hediye edilen Alaattin Güler, "Yapılan yardımlardan dolayı çok mutluyuz. Teşekkür ediyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, hizmetlerinin devamını diliyorum" diye konuştu.

Başkanımız Bizi Yalnız Bırakmadı

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu ve beraberindeki heyetin ikinci adresi Metin Canbaz'a oldu. Buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi yardımları yapılan Canbaz ailesi, mutluluklarını dile getirdi.Metin Canbaz, "Şu anda çok mutluyuz. Allah razı olsun başkanımızdan, bizi yalnız bırakmadı. Buzdolabı, televizyon, çamaşır makinemiz yanmıştı. Yenilerini verdiler. Çok sevinçliyiz" diye konuştu.

Ustamehmetoğlu, "Vatandaşlarımızın Yanındayız"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün geçmiş olsun dileklerini vatandaşlara ileten Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, "Zor günlerinde vatandaşlarımızın yanında olmaya özen gösteriyoruz. Bu kapsamda Saruhanlı ilçesinde ilk olarak bir vatandaşımıza akülü tekerlekli sandalye verdik. Ardından evlerinde yangın çıkan iki aileyi ziyaret ettik. Bizlerden talep ettikleri ev eşyalarını teslim ettik. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.