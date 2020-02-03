Büyükşehir'in sporcusu masa tenisinde Türkiye ikincisi oldu

Son olarak 2-4 Şubat tarihleri arasında Antalya 'da Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen 3. Yavuz Kocaömer Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda Büyükşehir sporcusu Nihal Donat, Türkiye ikincisi olarak Eskişehir 'i başarıyla temsil etti.

Yetiştirdiği başarılı sporcular ile farklı branşlarda önemli başarılara imza atan Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü, Antalya'da düzenlenen masa tenisi Türkiye Şampiyonası'ndan da madalya çıkardı. Büyükşehir'in otizmli sporcusu Nihal Donat, Yavuz Kocaömer adına düzenlenen şampiyonada gümüş madalya kazandı. Kazandığı başarı dolayısıyla Nihal Donat'ı kutlayan Başkan Büyükerşen, Eskişehir'den çok sayıda başarılı sporcu çıkması için amatör sporlara ve sporculara destek olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Kazandığı gümüş madalya dolayısıyla çok mutlu olduğunu ifade eden Nihal Donat ise masa tenisini çok sevdiğini ve daha büyük başarılar kazanmak için çalışmaya devam edeceğini belirtti.