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Büyükşehir'in sporcusu, Türkiye 2'ncisi oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen U16-U18 Kulüpler Bölgesel Kros Ligi Final Yarışmaları'nda, Büyükşehir Belediyesi'nden Bilal Bayramoğlu U18 Yıldız Erkekler Ferdi Yarışı'nda Türkiye 2'ncisi oldu.

09.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:42Büyükşehir'in sporcusu, Türkiye 2'ncisi oldu

'nin dört bir yanından gelen 57 takımdan toplam 269 atletin ter döktüğü Bölgesel Kros Ligi Finallerinde rüzgârı esti. Büyükşehir Belediyesi, alanındaki başarısını Sakarya'da da hissettirdi, 30 Kasım'daki final yarışmaları kıran kırana geçti. İzleyicilerin adrenalini yükselten yarışmalarda mücadele edene yarışmacılar, takdir topladı.

Büyükşehir Belediyesi'ni temsil eden; U18 Yıldız Erkekler Ferdi yarışında Bilal Bayramoğlu Türkiye ikincisi, U16 Küçük Kızlar Ferdi yarışında Hatice Kılıç Türkiye 7'ncisi oldu. U16 Küçük Kızlar Takım yarışmasında ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 5'inci sırada yer aldı.

Bölgesel Kros Ligi Final yarışmalarında başarılı performanslarıyla derece alan Bilal Bayramoğlu ve Hatice Kılıç milli takım kadrosuna alındı.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Türkiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

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