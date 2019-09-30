Büyükşehir'in tohumları festivalde büyük ilgi gördü

Ekolojik tarımın yaygınlaşması ve atalık tohumların korunarak gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Yerli Tohum Üretim Merkezi, ürettiği yerli tohumları üreticilerle buluşturmaya devam ediyor.

Kırsalda hayata geçirdiği projeler ile üreticilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, kurduğu Yerli Tohum Üretim Merkezi'nde ürettiği yerli tohumlar ile vatandaşları ekolojik tarıma yönlendiriyor. Merkezde ürettiği yerel tohumları takas şenliklerinde ve çeşitli etkinliklerde üreticilerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, son olarak geçtiğimiz günlerde Odunpazarı'na bağlı Uluçayır Mahallesi'nde gerçekleşen Hasat Festivali'nde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Farklı sebze türlerine ait binlerce yerli tohumu bölge halkına ve festivale katılan ziyaretçilere takas usulü dağıtan Yerli Tohum Üretim Merkezi yetkilileri, gösterilen ilgiden büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Yerel tohumun köylüye can suyu olduğunu belirten yetkililer, 2018 yılında ürettikleri 600 bin tohumun bu sene çok üstüne çıkacaklarının altını çizdiler.

Büyükşehir Belediyesi'ne festivale sunduğu katkı dolayısıyla teşekkür eden Uluçayır Köyü Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Ümit Şirin ise "İlkini geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz Hasat Şenliği'ne bu yıl büyük bir ilgi var. Amacımız köyümüzde üretime katılan hemşehrilerimizin ürünlerini kent merkezinde yaşayan veya çevre köylerde yaşayan halkımıza tanıtması. Ayrıca hemşehrilerimizi üretime teşvik etmek amacıyla çeşitli çalışmalar da gerçekleştiriyoruz. Malumunuz Belediye Başkanımız Sayın Yılmaz Büyükerşen'in de kırsalda başlattığı çeşitli kalkınma projeleri var. Bunlardan biri ve bence en önemlisi Yerli Tohum Üretim Merkezi. Bize de katkı sağlayarak festivalimizde yaklaşık 17-18 farklı bitkiye ait yerli tohumu köydeki arkadaşlarımızın tohumları ile takas yapacaklar. Ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan tarıma yönelik destek dolayısıyla Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum" dedi.

Uluçayır sakinlerinden Fidan Şen festivalin amacına uygun olarak büyük bir katılım ile gerçekleştiğini belirterek "Köyde eşim ile üretim yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu üretimi de olabildiğince yerli tohumlar ile sağlıyoruz. Topraktan çıkan doğal her ürünün lezzetinin farklı olduğuna inanıyorum. Yerli tohum konusunda belediyemizin de bir adım atarak bunu bir merkez haline getirmesi çok önemli bir çalışma. Merkezde ürettikleri tohumları takas şenlikleri ile gelecek kuşaklara aktarmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.