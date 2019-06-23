Büyükşehir'in yaz okulları için kayıtlar başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi
, her yıl olduğu gibi bu yıl da Başkentli çocuklara yaz okullarının kapılarını açıyor.
Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezleri, yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatilini Başkent'te geçirecek olan çocuklar ve gençler için eğlenceli ve eğitici aktivitelerin yer alacağı yaz okulları hazırladı. Farklı ilçelerde bulunan Aile Yaşam Merkezleri'nde açılacak yaz okullarına kayıtlar, 24 Haziran Pazartesi günü başlıyor.
Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Aile Yaşam Merkezleri'nde bulunan Çocuk Kulüpleri ve Gençlik Merkezleri'nde açılan yaz okulları, çocukların ve gençlerin boş vakitlerini profesyonel eğitmenlerle güvenli ve huzurlu bir ortamda geçirmesini sağlıyor. Başkentli ailelerin çocukları için tercih ettiği Büyükşehir Belediyesi Yaz Okullarında, hem eğlenceli hem de eğitici aktivite seçenekleri sunuluyor. Yaz okullarına kayıt yaptıran çocuklar ve gençler; sportif etkinliklerden yabancı dile, kültürel ve sanatsal faaliyetlerden yüzmeye kadar birçok alanda kendini yetiştirme ve yeteneklerini sergileme imkanı buluyor.
Kayıtlar 24 Haziran'da başlıyor
Çocuklar ve gençlerin buluşma adresi olan ve Başkent'in birçok noktasında bulunan Aile Yaşam Merkezleri, tüm bu hizmetleri 5-24 yaş grubuna yönelik ücretsiz olarak sunuyor. Merkezlere yıl içinde istedikleri zaman kayıt yaptırma imkanı sağlanırken, 3 ay sürecek olan yaz okuluna kayıtlar 24 Haziran Pazartesi günü başlıyor.
Başvuruların yapılacağı adresler ise şöyle:
" Akyurt
Aile Yaşam Merkezi
Adres: Beyazıt Mah. 9 Mayıs 90 Cad. No: 1 Akyurt
Telefon: (312) 844 19 51
Araplar Aile Yaşam Merkezi
Adres: Araplar Mah. Eserkent Belediye Lojmanları TOKİ Blokları, 1339/6 Sokak. No: 23/F Araplar/Mamak
Telefon: (312) 571 13 06 Çubuk
Aile Yaşam Merkezi
Adres: Yıldırım Beyazıt
Mah. Ankara Bulvarı, No: 149 Çubuk
Telefon: (312) 837 56 57/ 58
Elvankent Aile Yaşam Merkezi
Adres: Atakent
Mah. Elvankent Banka Blokları Küme Evleri, No: 349/A Elvankent
Telefon: (312) 260 44 11 Sincan
Aile Yaşam Merkezi
Adres: Harikalar Diyarı İçi Yunus Emre Mahallesi
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 14 Sincan
Telefon: (312) 273 97 90 Yahyalar
Aile Yaşam Merkezi
Adres: Aşağı Yahyalar Mah. 990 Sokak. No: 1-1/A Yahyalar
Telefon : (312) 507 39 40 Polatlı
Aile Yaşam Merkezi
Adres: Zafer Mah. Adnan Menderes
Cad. No: 80 Polatlı
Telefon: (312) 325 81 10
Osmanlı aile Yaşam Merkezi
Adres: Aşağı Eğlence Mah. Adnan Yüksel
Cad. No: 2 Keçiören
Telefon: (312) 507 37 30 Kazan
Aile Yaşam Merkezi
Adres: Fatih
Mah. Ankara Bulvarı No: 295 Kazan
Telefon: (312) 814 00 45
Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi
Adres: Kuşcağız Mah. Sanatoryum Cad. No: 273 Keçiören
Telefon: (312) 380 10 43-47-48-49
Esertepe Aile Yaşam Merkezi
Adres: Esertepe Mah. Şehit Mustafa Erciyes
Caddesi
No: 3 (Esertepe Rekreasyon Alanı içi) Keçiören
Telefon: 0530 066 86 31- (312) 507 35 99" - ANKARA