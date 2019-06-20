Büyükşehir'in yönetim organizasyonu yeniden yapılandı

Leyla Atakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında 85 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıya Başkan Tahir Büyükakın başkanlık etti. Mecliste, Büyükşehir Belediye yönetim organizasyonunun yeniden yapılanması kapsamında değişiklikler yapıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin daha etkin, verimli ve tasarruflu çalışmasını sağlamak için Ulaşım Daire Başkanlığı ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlıkları kaldırıldı. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın adı da değiştirilerek Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı oldu.

DAİRE BAŞKANLIKLARI DAHA VERİMLİ ÇALIŞACAK

Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında alınan kararla artık daha verimli, etkin ve tasarruflu çalışacak. Yapılan değişiklikler sonucunda Toplu Taşıma Daire Başkanlığı'nın ismi, Ulaşım ve Trafik Yönetimi Daire Başkanlığı olarak değiştirildi. Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı'nın ismi ise Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı oldu. Toplu Taşım Daire Başkanlığı'nın ismi de Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı olarak değiştirildi.

MÜDÜRLÜKLERDE DE DEĞİŞİM VAR

Basın Yayın Daire Başkanlığına, AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü ile Tören ve Organizasyon Şube Müdürlükleri bağlandı. Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına alındı. Kültür ve Turizm Daire Başkanlığına, Turizm ve Doğal Yaşam Hizmetleri Müdürlüğü alındı. Mali Hizmetler Daire Başkanlığına, Strateji Geliştirme Müdürlüğü getirildi. Zabıta Şube Müdürlüğü kaldırıldı. Bilgi İşlem Daire Başkanlığına, Veri Analiz ve İstatistik Şube Müdürlüğü getirildi. Kara Ulaşım Şube Müdürlüğü'nün adı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü oldu. Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü kuruldu. Fen İşleri Daire Başkanlığına, AYKOME Şube Müdürlüğü getirildi.