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Büyükşehir İtfaiyeden huzurevinde tatbikat

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Turgutlu'da bulunan huzurevindeki personele temel yangın eğitimi verdi.

02.12.2019 15:29 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:29Büyükşehir İtfaiyeden huzurevinde tatbikat

Eğitimin ardından uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi.

Yangın eğitimleriyle kamu kurum ve kuruluşlarına katkı sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Dairesi Başkanlığı, bilinçlendirmelerine aralıksız devam ediyor.

Turgutlu huzurevinde görevli personel ve huzurevi sakinlerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı amir vekili Ferdi Kahyaoğlu tarafından olası yangın durumunda, yangın söndürme ve kurtarmaların nasıl yapılacağı, itfaiye ekipmanlarının nerelerde ve nasıl kullanılacağı ile yangın tüpünün nasıl kullanılması gerektiği hakkında bilgiler aktarıldı. Yapılan bilgilendirmede ayrıca yardım çağrısında kullanılacak olan ilgili numaraların 112 altında toplandığının bilgisi verildi.


İtfaiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

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