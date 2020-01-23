Büyükşehir kaçak hafriyat dökümüne savaş açtı

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, kaçak hafriyat dökümünü gören vatandaşların whatsapp ihbar hattından 0 (538) 440 38 49 Büyükşehir Belediyesi ile iletişime geçebilecekleri vurgulandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, merkez Yunusemre ilçesine bağlı Horozköy Mahallesi ile Şehzadeler ilçesi Yukarı Çobanisa Mahallesi'nde boş alanlara kaçak olarak dökülmüş inşaat yıkıntı atıklarının temizleme işlemlerini gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çevre kirliliği tespit edilen diğer mahallelerde de temizlik işlemlerine devam edecek. Konu ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Çevremizin daha temiz ve düzenli olması için tüm ilçelerimizde çevre denetimleri devam etmektedir. Ayrıca Manisa il sınırında faaliyet gösteren 836 adet hafriyat araçları 24 saat uydu takibi yapılarak, kaçak dökümün önüne geçilmektedir" denildi.

İhbar Hatları Devrede

Manisa'mızın daha temiz ve moloz yığınlarından uzak olması için vatandaşlardan destek beklendiğinin de vurgulandığı açıklamada, "Kaçak dökümlere göz yummayın! Kaçak döküm karşısında anında whatsapp ihbar hattından 0 (538) 440 38 49 ulaşarak kirliliğin daha da önüne geçilmesi öngörülmektedir. Ev ve iş yerlerinden kaynaklanan tadilat molozlarınızla ilgili bilgi almak için; Alo Hafriyat hattından 0 (236) 231 71 45 bize ulaşabilirsiniz. Manisa Büyükşehir Belediyesine gelip tahakkuk işlemleriniz yapıldıktan sonra hafriyat ekibimiz molozları adresinizden alarak bertarafını sağlamaktadır" ifadelerine yer verildi.