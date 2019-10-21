Haberler » Spor » Büyükşehir Kadın Voleybol Takımı lige hızlı başladı

Büyükşehir Kadın Voleybol Takımı lige hızlı başladı

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda Mardin'in Mezopotamya Kadın Voleybol Takımını 3-0 yendi.

21.10.2019 12:10Büyükşehir Kadın Voleybol Takımı lige hızlı başladı
Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda Mardin'in Mezopotamya Kadın Voleybol Takımını 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig Kadınlar 8. Grup'ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kadın Voleybol Takımı, ligin 1. haftasında ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmada Van Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı ilk seti 25-12, ikinci seti 25-12 ve üçüncü seti 25-15 alarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

3 puan alarak ligin ilk haftasında lider olan Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, geçen yıl play-off mücadelesinde elenerek 1. Ligin kapısından dönmüştü. - VAN

voleybol, Van, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
13:38 Kayserispor gelecekten umutlu
13:36 "15. Dünya Wushu Şampiyonası" başlıklı haberimizde yer alan sporculardan "Berna Tut" ismi sehven...
13:34 Antalyaspor Basın Sözcüsü Süğlün: Tek maçla hoca değiştirmek düşünülemez
13:16 Son Dakika: Beşiktaş'ta ilk istifa
13:16 İtalya'da görülmemiş bir protesto!
13:05 Ordu'da sporcu sayısı arttı
13:09 Menemenspor'da yabancılar kulübede
21.10.2019 13:42:21